Ünlü köşe yazarı Vatan'dan ayrıldı

Demirören Grubu’nun Doğan Medya bünyesindeki tüm görsel ve yazılı yayın organlarını satın alması sonrası grup içinde başlatılan değişim süreci Vatan’a da sıçradı.

Demirörenlerin Milliyet’le birlikte ilk göz ağrılarından biri olan Vatan Gazetesi’nden bugün oldukça dikkat çeken bir ayrılık haberi geldi.

Posta'da flaş ayrılık! Ünlü köşe yazarı böyle veda etti

Vatan’ın başyazarı Güngör Mengi’nin emekli olma kararı alarak, 2002 yılında kurucusu olduğu gazeteyi bıraktığı ortaya çıktı.

Halk TV'de de programlar yapan gazeteci Ruat Mengi’nin eşi olan usta kalemin yazıları temmuz ayından bu yana yayınlanmıyordu.

Türkiye’nin en büyük medya grubu haline gelen Demirörenlerin, döviz fiyatlarının artması sonrası önemli küçülme kararları aldığı biliniyordu.



GÜNGÖR MENGİ KİMDİR?

Güngör Mengi, 19 Ocak 1940 tarihinde Çanakkale, Bayramiç’de doğmuştur. Annesinin adı Feraset, babasının adı Halit Mengi’dir. İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’den mezun oldu.

1959 yılında “Demokrat İzmir” gazetesinde gazeteciliğe başladı. 1964-1971 yılları arasında Ege bölgesinde yayınlanan, İzmir’de basılan Yeni Asır gazetesinde haber müdürü olarak görev yaptı. 1971 yılında Yeni Asır gazetesinden ayrıldıktan sonra Devir gazetesine geçen Mengi, bu gazetede bir yıl boyunca yazı işleri müdürlüğü yapmasının ardından yeniden Yeni Asır gazetesine döndü. 1972-1987 yıllarında Yeni Asır gazetesinde başyazarlık ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. Daha sonra Sabah gazetesine transfer oldu.

Sabah gazetesinde murahhas üyelik ve yazarlık ve daha sonra başyazarlık yapmıştır. Sabah gazetesinden de ayrılıp, 2002 yılında gazeteci iş arkadaşlarıyla beraber Vatan gazetesini kurmuş ve başyazar olarak görev yapmıştır.

Güngör Mengi, 1962 yılında ilk evliliğini Gülsen Tözün ile yapmış ve bu evlilikten Gülgün ve Cem isminde iki çocuğu vardır. Eşi vefat etmiştir. Güngör Mengi, 1992 yılında gazeteci yazar Ruhat Mengi (Ünaldı) ile ikinci evliliğini yapmıştır.