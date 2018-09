Posta'da flaş ayrılık! Ünlü köşe yazarı böyle veda etti

Türkiye’nin en büyük medya gücü olan Demirörenler, yeni yapılanma kapsamında bugün çok önemli bir isimle daha yolları ayırdı.

Uzun yıllardır Türkiye’nin en çok satan gazetelerinden biri olan Posta’da ‘Televizyon Hastası’ isimli bir köşesi bulunan ve burada TV yayınlarını ele alan Mesut Yar’ın bugün itibariyle kurumla bağlarını kopardığı öğrenildi.

Ünlü köşe yazarı Vatan'dan ayrıldı

Bazı kaynaklardan edinilen bilgilere göre; ünlü televizyon eleştirmeni ile yapılan karşılıklı görüşme sonrası taraflar el sıkışarak birbirlerine teşekkür etti.

İŞİNİZ GÜCÜNÜZ RAST GİTSİN!

Mesut Yar daha sonra kişisel Instagram hesabından bir açıklama yaparak, "Merhaba. 12 yıldır haftanın 6 günü ortalama 7 parça yazıdan bugüne kadar yaklaşık 27.500 parça farklı TV eleştirisi yazdığım sevgili gazetem POSTA ile yollarımızı bugün itibarıyla ayırdık... Gazetemle ilişkim hep sıcak oldu. Canım ağabeyim ve eski genel yayın yönetmenim Rifat Ababay'ın sonsuz hoşgörüsü ve objektifliğiyle anacağım hep POSTA serüvenimi... Her birini ayrı sevdiğim çalışma arkadaşlarımın özveri ve emeğin çizgileriyle dolu yüzleri her zaman fikir ve can evimin aile albümünde asılı kalacak. Baktıkça gerçek zenginliğin bir arada kalabilmek yeteneği olduğunu hatırlayarak tebessüm edeceğim hep. (Ah bu arada kelimelerimin kahrını çeken sevgili Canan kardeşim, en çok sen helal et hakkını!) Türkiye'de gazeteciliğin en zor ihtisas alanlarından biridir TV eleştirmenliği. Düşmanın bol sevenin kıt olur. Biraz sevgi biriktirmenin zamanı geldi sanırım... Uzun veda cümlelerine gerek yok, çünkü veda nedenlerimi de yanımda götürüyorum giderken. Onlar için de ayrı bir albümüm var sahi... Neyse ekran buluşmalarına ekrandan devam ederiz artık. İşiniz gücünüz rast gitsin! Sevgiyle..." ifadelerini kullandı.