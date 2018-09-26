Kanal D'de maaş krizi!

Kanal D ekranlarında devam eden, Çok Tatlı programında çalışanlar aylardır maaşlarını alamıyor.

Ağustos ayında Kanal D ekranlarında başlayan dış yapım programı Çok Tatlı’da çalışanlar tatsız.

Çünkü aylardır maaşlarını alamadılar. Maaşlarını alamadıkları için ayrılanlar bile oldu.

Ancak iddialara göre, Çok Tatlı programının yapımcısı, ayrılan çalışanlarının da, onların yerine işe başlayanların da maaşlarını vermiyor.

Maaşlarını alamadıkları için işten ayrılanların telefonlarına çıkmayan GRN şirketinin, daha önceki işlerinde de benzer sorunlar yaşanmıştı.

Sunuculuğunu bir dönem Buse Varol’un yaptığı programı şu an Serhat Kılıç sunuyor.

Haklarını almak için dava açmaya hazırlanan çalışanlar, Kanal D yönetiminden de destek bekliyor.