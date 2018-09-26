AKP'li başkanın hedef gösterdiği gazeteci ifadeye çağrıldı

Sosyal medya hesabından Rize’de bulunan bir çınar ağacının kesilmesine dair bir video paylaşıp uygulamayı eleştiren gazeteci Deniz Varlı önce AKP'li belediye başkanı tarafından hedef gösterildi, ardından da emniyet tarafından ifadeye çağrıldı.

Rize ’de gazetecilik yapan Deniz Varlı kişisel sosyal medya hesabından kentteki asırlık bir çınar ağacının yıkılmasına dair bir video paylaşmış ve yine geçmişte aynı yerde bulunan tarihi Rize Orta Cami’nin yıkılmasını eleştirmişti. Rize Belediye Başkanı Prof. Reşat Kasap, Varlı’ya kişisel sosyal medya hesabından cevap vermiş, kendisini yalancılıkla suçlamış ve Rize’ye zarar veriyor” diyerek Varlı’yı hedef göstermişti.

Bunun üzerine Rize Belediyesi, ağacın çürüdüğüne ve kesilmesi gerektiğine dair bir açıklama yayınladı. Açıklamanın yanı sıra Rize Belediye Başkanı Prof. Reşat Kasap, Varlı’ya kişisel sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi; Varlı’nın camiyle hiçbir ilişkisi olmayacağını, yalan söylediğini ve Rize’ye zarar verdiğini ileri sürdü.

"Gazeteci ve peyzaj mimarıyım"

Varlı, Rize’de gazetecilik yaptığını, aynı zamanda peyzaj mimarı olduğunu, asırlık bir ağacın nasıl korunabileceğine dair bilgi sahibi olduğunu, dolayısıyla belediye tarafından yapılan açıklayı komik bulduğunu belirtti ve “Hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz; İstanbul’da, Bursa’da 300-500 yıllık çınar ağaçlarının nasıl koruma altına alındığını biliyoruz.” dedi. Varlı, ağacın, çevrede bulunan dükkânların daha görünür olması için yıkılmış olabileceğini ifade etti.

Deniz Varlı bu yaşananların ardandan hakkında soruşturma başlatıldığı için ifadeye çağırıldığını şöyle duyurdu: Sosyal medyadaki iki paylaşımımla ilgili ifade vermek üzere Emniyete davet edildim. Şimdi oraya gidiyorum, 3 güne kadar dönmezsem merak etmeyin.