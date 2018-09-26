İşte Can Dündar'ın Erdoğan'a soracağı soru

Almanya’da yaşayan gazeteci Can Dündar, Erdoğan'ın Almanya'ya gerçekleştireceği ziyaret sırasında kendisine Türkiye'deki tutuklu gazetecilerle ilgili soru soracağını söyledi.

Almanya'da yaşayan Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği söyleşide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya gerçekleştireceği devlet ziyareti sırasında Başbakan Angela Merkel ile düzenleyecekleri ortak basın toplantısında Erdoğan'a soru sormayı planladığını söyledi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre; Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Neden Türkiye'de cezaevlerinde gazetecilerin değil teröristlerin olduğunu söylediğini" sormak istediğini belirtti. Dündar bu kişilerin "terörist değil gazeteci" olduklarını kolayca kanıtlayabileceğini ifade etti.

Dündar ayrıca "Erdoğan’a eleştirimi direk yüzüne söylemek istiyorum" diyerek, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Erdoğan onuruna vereceği yemeğe davet edilseydi gideceğini söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, devlet ziyareti için Berlin'e gelecek Erdoğan onuruna Cuma akşamı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi yemek daveti verecek. Söz konusu davet, birçok muhalefet partili siyasetçi tarafından boykot ediliyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de bu yemek davetine katılmayacağı bildirildi.

"ALMANYA TÜRKİYE'Yİ ONURLANDIRIYOR"

Dündar, Almanya'nın bu ziyaret ile Erdoğan'ı değil Türkiye'yi onurlandırdığını söyleyerek, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Başbakan Merkel'den Erdoğan'a insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında net mesajlar vermeleri çağrısında bulundu.

Öte yandan Alman gazeteci Günter Wallraff da Alman hükümetinden bir duruş sergilemesini beklediğini söyledi. Wallraff dpa'ya yaptığı açıklamada Erdoğan'ın koşullarını dayatmasına izin verilmemesini istedi.

Gazeteci, Berlin yönetiminin Ankara'ya finansal veya ekonomik işbirliği konusunda umut vermeden önce Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının ve Türkiye'de siyasi nedenlerden ötürü tutuklu gazetecilerin salıverilmesi için girişimde bulunması gerektiğini belirtti. Wallraff, cezaevinde bulunan tutuklu gazetecilerle dayanışma içinde olduğunu göstermek için Türkiye'ye gitmişti.