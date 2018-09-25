TRT çalışanına önce ihraç sonra hapis cezası

EVRENSEL- TRT kameramanlığı yaptığı dönemde, sosyal medyada hükümeti eleştiren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle önce açığa alınan, ardından da ihraç edilen kameraman Binali Erdoğan, paylaşımları nedeniyle 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın infazı ertelendi.

25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Binali Erdoğan ile avukatı Hasan Hüseyin Evin ve TRT avukatı Mustafa Halit Çelik katıldı. TRT Avukatı şikayetlerinin devam ettiğini söylerken, Erdoğan’ın avukatı Evin, paylaşımın hakaret kastı taşımadığını, paylaşımın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, TRT’nin de kurum olarak bu nedenle zarara uğramadığını aktardı.

Kararını açıklayan mahkeme, Erdoğan’a “Cumhurbaşkanı hakaret” suçlamasıyla 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, TRT’deki işine son verilen Erdoğan, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Erdoğan'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dava açılmıştı. Erdoğan, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı