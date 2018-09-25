Hürriyet'te flaş ayrılık! Yerine o isim getirildi

Doğan Medya Grubu'nun mart ayında Demirören Holding'e satılmasının ardından grup bünyesindeki istifa ve işten çıkarılmalar sürüyor. Son olarak Murat Yetkin, İstanbul'da İngilizce yayınlanan Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmenliği'nden ayrıldı. HDN ve zaman zaman da hürriyet.com. tr'de yazıları yayınlanan Yetkin'in ayrılık kararını kendisinin aldığı öğrenildi.

T24'ün aldığı bilgilere göre, Murat Yetkin'in istifasını Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar gazete çalışanlarına duyurdu.

Murat Yetkin'den boşalan Hürriyet Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmenliğine gazete içinden Gökçe Aytulu getirildi.

Murat Yetkin kimdir?

Doğan Medya Grubu bünyesindeki Radikal gazetesinin kapatılmasının ardından grubun Hürriyet kanadına geçen Murat Yetkin, 1959 yılında Gaziantep‘de doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi/ODTÜ Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

1981 yılında eski CHP ve DSP Genel Başkanı ve eski başbakanlardan Bülent Ecevit‘in, siyaset yasağına muhatap olduğu 12 Eylül 1980 darbesinin ardından Ankara‘da yayımlamaya başladığı Arayış dergisinde gazeteciliğe başladı.

Murat Yetkin, izleyen yıllarda BBC World Service, Deutsche Welle, AFP, Kanal D, NTV, Sabah ve Radikal'in aralarında bulunduğu yayın organlarında muhabirlik, temsilcilik ve yöneticilik yaptı.

2001 yılı Şubat ayından sonra Radikal gazetesi Ankara Temsilcisi olarak çalıştı. Televizyonda siyasi içerikli televizyon programları hazırlayan Yetkin, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat bölümünde eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti, Fatih Özatay ve Güven Sak ile birlikte “Türkiye’nin Ekonomik ve Sosyal Dönüşümü” dersi verdi.

2017 yılında çıkan "Meraklısı İçin Entrikalar Kitabı" (Doğan Kitap) ilgi gören Murat Yetkin'in daha önce de "Tezkere", "Kürt Kapanı" ve "Avrupa Birliği Bekleme Odasında Türkiye" adlı kitapları yayımlandı.

Deniz Yetkin ile evli olan Murat Yetkin, bir kız çocuğu babası.