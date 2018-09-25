Nazlı Ilıcak oy verdiği partiyi açıkladı

Avukat Eren Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nazlı Ilıcak'ın, toplumsal barış istediğini bu yüzden de oyunu HDP'ye verdiğini belirtti.

FETÖ davasında müebbet hapsi istenen Nazlı Ilıcak'ın, HDP'ye oy verdiği ifade edildi.

Avukat Eren Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ilıcak'ın, toplumsal barış istediğini bu yüzden de oyunu HDP'ye verdiğini söylediğini belirtti.

Keskin, "Bugün cezaevinde, Nazlı Ilıcak'ı ziyaret ettim.74 Yaşında bir kadın gazeteciye yapılan haksızlığa, isyan ettim" derken, "Nazlı Ilcak, 'ben düşünce suçlusuyum, sadece toplumsal barış istiyorum. Bu yüzden oyumu HDP'ye verdim' dedi" diye belirtti.

İşte Eren Keskin'in o paylaşımı: