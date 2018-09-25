Hürriyet'ten Posta'ya transfer

Medyaradar - Posta gazetesinde yazıişleri kadrosunun geç saatlere kadar çalışması geleneği Emre İskeçeli’nin göreve gelmesiyle birlikte son buldu.

Gazetede çalışma saatlerini yeniden düzenleyen Emre İskeçeli, ilk transferini de Hürriyet gazetesinin Yazıişleri’nden Mustafa Bakacak’ı kadrosuna alarak yaptı. Mustafa Bakacak, Posta Gazetesi’nde Yazıişleri Gece Sorumlusu olarak görev yapacak.

Mustafa Bakacak kimdir?

Milliyet gazetesinde 1988’de muhabir olarak gazeteciliğe başladı. Büro şefliği, Haber Araştırma Servisi müdür yardımcılığı, editörlük görevlerinde bulundu. 2007 yılında Milliyet’ten ayrılarak internet gazeteciliği projesini hayata geçirdi. 2008 yılında Doğan Burda Dergi Grubunun internet gazetesi Tempo24’ün kuruluşunda görev aldı. 2009 yılında Hürriyet Gazetesi Yazıişleri kadrosuna katıldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Balotaj Kurulu üyesidir.