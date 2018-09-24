Hangi ünlü ekran yüzü 24 TV'ye veda etti?

24 TV kanalının kültür sanat spikeri Özlem Karahan görevinden ayrıldı. Başarılı ismin kanalla anlaşarak ayrıldığı Medyaradar'a gelen bilgiler arasında.

Karahan, 3 yıldır görev aldığı Kanal 24'te hafta içi her gün kendisinin hazırlayıp sunduğu Sanat Takibi isimli programla, hafta sonları ise sinema dünyasının renkli gelişmelerini derlediği Kırmızı Halı’yla 24 ekranlarında boy gösteriyordu.

Karahan daha önce uzun yıllar Habertürk'te görev yapmış, Radikal, Radikal Kitap, Milliyet Sanat, İstanbul Art News ve daha birçok mecrada yazılar kaleme almıştı.