Yerel gazeteden kağıt zammına tepki

Dövizdeki artışın kağıt fiyatlarını vurmasıyla birlikte gelen çok yüksek zamlara tepki olarak mini boyutta çıkan gazete ismi gibi gündem yarattı.

“Gazete kağıdına gelen zamları, bunu fırsat bilen aracıların, çıkarcıları, özelleştirip de kağıt üretmeyen, arazilerine beton eken fırsatçıları protesto etmek için bugünkü sayımızı mini gazete olarak çıkardık” diyen Gündem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Güngör Yıldız, "Kurtuluş savaşının en önemli itici gücü olan yerel basın kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Bizim gibi ülkeler de bir gazetenin fiyatı bir ekmeğin fiyatını geçmemeli ki insan hem karnını hem de zihnini doyurabilsin’’ şeklinde konuşarak sitemini dile getirdi.