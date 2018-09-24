Yeni haber kanalı 'Haber Global' yayın hayatına başladı

'Haberciliğe yeni bir soluk getirmek' amacıyla Global Medya Group A.Ş. tarafından kurulan Haber Global bugün itibariyle yayın hayatına başladı.

MEDYARADAR - Azerbaycan'ın en büyük medya grubunun Türkiye'de kurduğu yeni haber kanalı 'Haber Global' 24 Eylül (bugün) itibariyle yayın hayatına adım attı.

Yeni haber kanalı bir süre önce TR24 olan ismini Haber Global olarak değiştirmiş ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan 'yayın izni' almıştı.

Haber Global’in Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Elnur Abdullayev, CEO’su televizyon ve dijital yayıncılığın genç ve tecrübeli ismi Mammad Gulmammadov, Genel Yayın Yönetmeni ise deneyimli televizyoncu Suat Toktaş.

Kanalın Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Alişer Delek, Haber Koordinatörü İnan Demirel, Haber Müdürü Bengü Şap, Ankara Temsilcisi Faruk Demirel, Ankara Haber Müdürü olarak da Ali Obuz görev yapacak.

HABER GLOBAL EKRAN YÜZLERİ VE PROGRAMLARI

Haber Global ekranlarında olacak ekran yüzleri ve programlardan bazıları şöyle;

Gün Boyu Haber Kuşakları;

Hafta içi her gün saat 06:00’da günün en sıcak gelişmeleri Seda Selek ile ‘’Türkiye’de Sabah’’ta,

Ankara kulislerindeki son gelişmeler, dış haberler, ekonominin, sporun gündemi Erhan Ertürk ile ‘’9’dan 13’e’’de,

Günü şekillendiren tüm gelişmeler Senem Toluay Ilgaz ile ‘’13’ten 16’ya’’da,

Gündemin en sıcak haberleri saat 16:00’da Osman Girgin ile ‘’Günün Nabzı’’nda,

Güne damga vuran haberler, günün tüm gelişmeleri saat 19:00’da Ekin Olcayto ile ‘’Ana Haber’’de.

24 saatte yaşananlar, gündemi ve geleceği yönlendiren tüm gelişmeler saat 23:00’te Gülay Özdem ile ‘’Günün Sonu’’nda ekranlarda olacak.

Sabaha kadar süren haber maratonunda ise Nevra Öner ve Cansu Şimşek izleyici ile buluşacak.

Tartışma Programları;

Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan meseleleri, deneyimli televizyon habercileri tarafından

konunun uzmanı ve günün öne çıkan isimleriyle masaya yatırılıyor. Pazartesi, çarşamba ve cuma

günleri saat 20:00’de Senem Toluay Ilgaz ile ‘’Neden?’’, salı ve perşembe günleri de saat 20:00’de Erhan Ertürk ile ‘’Müzakere’’ programları ekranlarda olacak.

Ekonomi Gündemi;

Ekonomideki son gelişmeler Haber Global Ekonomi Müdürü Murat Üzel ve İlke Canpolat’dan takip edilecek. Pazartesi ve cuma günleri saat 11:20’de Murat Üzel ‘’Mesai’’ programında sosyal güvenlikle ilgili sorulara konunun uzmanı ile birlikte yanıt arayacak.

Dış Haberler;

Dünya gündemindeki en sıcak gelişmeler, Haber Global Dış Haber Müdürü Süheyla Demir ile ‘’Dış Hatlar’’ programı ile hafta içi her gün saat 16:30’da ekrana gelecek.

Spor Gündemi;

Hafta içi her gün ekrana gelecek olan spor bültenleri, cumartesi 23:10’da ‘’Kontra’’ ve pazar 23:10’da yayınlanacak ‘’Karşılaşma’’ programları ile sporda öne çıkan gelişmeleri Melike Saied konuklarıyla yorumlayacak.

Haber Global Programları;

Deneyimli televizyoncu Ceren Akdağ, Haber Global’de Program Müdürlüğünün yanı sıra

‘’Hayat Sana Güzel’’ programıyla her hafta sonu kültür-sanattan, spora; güzellikten sağlığa; yemekten müziğe bir çok konu ve konukla izleyicisiyle buluşacak.

Merak ettiğiniz, Türkiye’nin sevilen simalarının ağırlanacağı programda özel röportajlar, sokağın sesi ve sürpriz bölümler yer alacak. Her cumartesi ve pazar hayatın bütün renklerini içinde barındıran bölümleriyle saat 09.15’de Haber Global’de.

Sorel Dağıstanlı ve Saime Toktaş, güncel konular ve merak edilen dosya haberlerinin yer aldığı “Spot” ile karşınızda olacak. Araştırmasıyla, uzman görüşleriyle, konulara farklı bir açıdan yaklaşan program, her çarşamba saat 22.10’da Haber Global’de.

Serdar Akdoğar’ın sunumuyla “Bilimi Anlama Kılavuzu” (BAK) bilim dünyasının sınırları zorlayan, şaşırtan, heyecanlandıran gelişmelerini konunun uzmanlarıyla ekrana getirecek. “İnsan, aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz” diyor Albert Einstein, bu noktadan yola çıkan

programda yenilikler, keşifler ve tüm gelişmeler her cumartesi saat 21.00’de Haber Global’de.

Bora Balar'ın sunumuyla "Bi Tık Dünya", dijital oyuncaklardan yepyeni icatlara, uzay çalışmalarından mobil cihazlara, hayatı kolaylaştıran uygulamalardan milyonlarca kişiyi peşinden sürükleyen oyunlara kadar "teknolojiye dair her şeyi" ekrana taşıyacak. Teknolojinin gülümseyen yüzünü ekrana taşıyan program her cumartesi saat 12.30’da Haber Global’de.

Gülnur Üykü’nün sunumuyla kültür-sanat dünyasının kalbi her hafta “Sanat Durağı’’ programında atacak. Festivallerde sizin için yer ayıran, sanatı evinize getiren, özel röportajlarla yeni projeleri haber veren program, her hafta cuma günü saat 18.30’da Haber Global’de.

Ersen Kıyga’nın hazırladığı “Şehrin Sesleri ve Şehrin Yüzleri”, insan hikayeleri ile karşınızda olacak. Her gün selam verdiğiniz nohut pilavcının hikayesi veya şehrin üzerinde uçan güvercinin kanat sesi…kısa belgesel tadında ekranlarda olacak.

HABER GLOBAL FREKANS BİLGİLERİ

Haber Global bütün platformlarda izlenir olacak.

Digiturk 47.Kanal

D-Smart 53.Kanal

UYDU: TÜRKSAT 4A

FREKANS:12245 MHz

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