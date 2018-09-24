Cumhuriyet'te üst düzey atama

MEDYARADAR/ Eski kurul üyelerinden Alev Coşkun’un yapılan toplantıda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne Murat Sabuncu'nun yerine, Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya getirilmiş, gazete yeniden yapılanma içerisine girmişti.
Bu çerçevede 3 yıl boyunca gazetenin Ekonomi Müdürlüğü görevini yürüten Olcay Büyüktaş Akça yazı işleri müdürlüğü görevine getirilmişti.
Olcay Büyüktaş Akça'nın bu göreve atınması nedeniyle boşalan Cumhuriyet Gazetesi Ekonomi Müdürlüğü görevine yıllardır aynı serviste görev yapan deneyimli editör-muhabir Şehriban Kıraç getirildi.