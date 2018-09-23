TGC'den Serhat Hürkan’ın ailesine başsağlığı

İstanbul-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, sürekli basın kartı sahibi Serhat Hürkan 23 Eylül 2018 Pazar günü vefat etti.

Cenazesi 24 Eylül 2018 Pazartesi günü Ankara’da Kocatepe Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Serhat Hürkan’ın ölümünün ardından baş sağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, “Basın sektörüne uzun yıllar hizmet veren üyemiz Serhat Hürkan’ın kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz” denildi.

Serhat Hürkan kimdir?

Ankara’da 1952 yılında dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu. Mesleğe 1976 yılında Yankı Dergisi’nde başladı. Nokta, Erkekçe, Tempo ve Playmen dergilerinde görev yaptı. Günaydın, Yeni Asır, Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. Sürekli basın kartı taşıyordu.