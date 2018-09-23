Cumhuriyet'e 5 yeni yazar

Yeni yönetimi ile geleneksel Cumhuriyet çizgisinde bir yayıncılık anlayışı ile yoluna devam eden gazeteniz, yeni isimlerle yazar kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Cumhuriyet Gazetesi, 5 yeni ismi daha yazar kadrosuna kattı. Yeni yazarlar yarından itibaren Cumhuriyet'te okuyucularıyla buluşacak.

Gazete, haberi şu ifadelerle duyurdu:

"Cumhuriyet, farklı alanlardaki uzmanlıkları ile kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerle yazar kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Özdemir İnce , Adnan Binyazar , Yazgülü Aldoğan , Deniz Yıldırım ve Zafer Arapkirli geçtiğimiz hafta Cumhuriyet kadrosuna katılmıştı.

Bu hafta da 5 yeni isim daha Cumhuriyet ailesine katılıyor.

Hikmet Altınkaynak , Barış Terkoğlu , Zülal Kalkandelen , Örsan K. Öymen ve Bartu Soral, yarından itibaren yazıları ile Cumhuriyet'te ve cumhuriyet.com.tr'de..."