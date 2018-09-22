Gazetecileri kızdıran olay! Zarftan bülten yerine...

Antalya'da faaliyet gösteren KONGED, önceki gün gazetecilere gönderdiği mesajda, bir otelde basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi. Antalya'daki yerel gazetelerin katıldığı basın toplantısında konuşan KONGED Başkanı Ahmet Alper Alveroğlu, dernek faaliyetlerini anlattıktan sonra yeni dönemde KONGED'e aday olmayacağını söyledi. Siyasete girmek istediği için aday olmayacağını dile getiren Alveroğlu, "Antalya'ya hizmet noktasında siyasetin yerel kısmını önemsiyorum. Arkadaşlarımın desteğini aldım ve bundan cesaret buldum. Antalya için inşallah en doğru süreci yaşayacağız. Bunun adı yerel seçimlere hazırlık, artık paylaşmaktan imtina etmiyoruz. Adres konusunda çalışıyoruz. Dersimize çok iyi çalışıyoruz, ajandamız dolu. Antalya'da fark yaratan yerel seçim sürecini hayata geçireceğiz inanıyorum" dedi.

ZARFTA BÜLTEN YERİNE PARA

Toplantının ardından bazı gazetecilere kapalı zarflar verildi. Gazetecilerden bazıları zarfları toplantı esnasında kabul etmezken, bazıları içinde bülten olduğunu düşünerek aldı. Alan gazeteciler bülten yerine zarfta para görünce tekrar otele dönerek iade etti. Dernek yöneticileri, paranın 'abonelik' ücreti olduğunu belirtti. Gazeteciler, abonelik yönteminin böyle olmadığını belirterek dernek yöneticilerine tepki gösterdi.

AGC'DEN TEPKİ

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni de zarflara tepki gösterdi. Başkan Yeni, “KONGED adındaki derneğin basın toplantısında abone bedeli adı altında toplantıya katılan muhabirlere zarf içinde para dağıttığı bilgisini üzülerek öğrendik. Konuyu Gazeteciler Cemiyeti olarak derinlemesine araştırıyor, soruşturuyoruz. Zarfın içinde para olduğunu fark edip hemen iade eden gazetecilerin alnından öpüyor ve yürekten kutluyorum" dedi.

İADE EDEN GAZETECİLERE TATİL ÖDÜLÜ

Paranın hangi amaçla verilmeye çalışıldığını araştırıldığını belirten Yeni, “Ancak abone parası bile olsa basın toplantısının ruhuna uymayan, bu harekete karşı koyup zarfı iade ederek etik davranan gazetecileri 3'er günlük (her şey dahil) tatil ile ödüllendiriyoruz" diye konuştu.

KONGED BAŞKANI CEVAP VERDİ

KONGED Başkanı Ahmet Alper Alveroğlu ise geçen hafta yerel gazeteleri ziyaret ettiklerini söyledi. Yerel gazete sahiplerinden abonelik konusunda çağrı aldıklarını belirten Alveroğlu, kendilerinin gazetelere destek olmak amacıyla üyelerine çağrıda yaptıklarını söyledi. Alveroğlu, "Talebi yerinde bulduk. Toplantıda arkadaşlarımız abonelik için fatura ve iban bilgilerini gazetecilerle paylaştı. Ancak 65 yaşındaki bir yöneticimiz abonelik işleriyle uğraşmamak için arkadaşlara zarf içinde, tamamen iyi niyetle, bir daha kendileriyle bir araya gelme şansı bulamayacağını düşünerek para vermiş ve gazetelerine abone olmak istediğini söylemiş. O esnada bir sıkıntı olmadı, paralar alındı. Sonra arkadaşlar geri geldi, parayı elden almak istemediklerini, kurum yöneticileriyle görüşmemizi istediler. İtham çok çirkin, arkadaşlarımız iyi niyetle böyle bir yönteme başvurmuş, işin bu noktaya gideceğini tahmin etmemiştik" diye konuştu.