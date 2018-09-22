Arka Sokaklar'da şok ayrılık!

Kanal D'nin 13 yıldır soluksuz devam eden dizisi Arka Sokaklar, önceki akşam 487. bölümüyle ekrana geldi.

Yayınlanan son bölümüyle yine nefesleri kesmeyi başaran diziye bu sefer Selin'in tayin yazısı damga vurdu.

Durumdan haberi olmayan ekip, büroya gelen ani haber karşısında şoke oldu. 'Selin ekipten ayrılıyor mu?' sorusunu akıllara getiren hikaye şöyle gelişti;

İzmir Asayiş Organize Şube Müdürü, Rıza Baba ve Arif Müdürü ziyarete gelmiştir. Bu sırada Selin onlarla karşılaşır. Selin ve müdür daha önce Hatay Emniyetinde beraber çalışmışlardır.

Müdür, Selin'i gördüğüne çok sevinir. Eski anıları konuşmak için buluşurlar. Müdür, Selin'e kafasını karıştıran bir teklif yapar. Kendisi İzmir Asayiş Organize Şube Müdürlüğüne yeni atandığından güvenebileceği bir komisere ihtiyacı olduğunu söyler.

Selin'in İzmir Asayiş Organize Şube'ye gelmesini ister. Selin, o sırada eski müdürüne olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermez.