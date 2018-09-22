Yandaş yazar tehdit mi etti? 'Mesaj alındı Cem Bey'

Güvenlik uzmanı Metin Gürcan, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’ün cuma günkü köşe yazısında kendisiyla ilgili olarak "Acaba bir istihbarat kurumunun ya da ülkenin görüşlerini mi seslendiriyor" iddiasını öne sürmesinin ardından ardından Türkçe olarak yazılı veya görsel hiçbir medya kurumuna görüş/yorum/analiz paylaşmama kararı aldı. Gürcan, kararını açıklarken “Çünkü artık cidden korkuyor ve endişe duyuyorum” ifadesini kullandı.

Türkiye yazarı Cem Küçük, 21 Eylül tarihli köşe yazısında Gürcan’ın Rusya ile Türkiye arasında varılan İdolib anlaşmasına dair Deutsche Welle’ye yaptığı yorumları gündeme getirmişti. Gürcan’ın "Ankara, sicilleri çok kötü olan radikallere garantör oldu” şeklindeki yorumuna tepki gösteren Küçük, “Ankara’nın garantör olduğu radikaller kimdir, çok merak ettim. Türkiye teröristleri himaye ediyor demeye getiriyorsanız bunu ispatlamanız lazım Metin Gürcan” demişti. Küçük, şöyle devam etmişti:

“Bir yabancı medya kurumuna İdlib anlaşması konusunda Türkiye’nin konumunu küçümseyici yorumda bulunmak millî bir davranış değildir. Gürcan’ın kendi ülkesinin değil başkalarının çıkarını savunan bir hâli var. Ben Gürcan’ın yorumlarını okuyunca acaba başka bir istihbarat kurumunun ya da ülkenin görüşlerini mi seslendiriyor diye düşünmeden edemedim.”

"Mesaj alındı Cem Bey"

Gürcan ise bu yazının üzerine sosyal medya hesabından şu paylaşımlarda bulundu:

“Arkamda dayım, torpilim, bir örgüt, yapı yok.Kendi halinde, köyden çıkmış İşçi Muzaffer'in oğluyum. Her şeyim açık, şeffaf. Herkes kontrol edebilir. Ama anladım. Artık Türkçe yorum paylaşmamam gerekiyor. Öyle olsun. Çünkü artık korkuyorum. Mesaj alındı Cem Bey. Saygılarımla.

Dostlar artık şu Twitter kısa yorumları hariç Türkçe olarak yazılı veya görsel hiç bir medya kurumuna görüş/yorum/analiz paylaşmayacağım. Çünkü artık cidden korkuyor ve endişe duyuyorum…”