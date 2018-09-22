Milat yazarından intihar eden baba hakkında tepki çeken açıklama

Milat yazarı Serdar Arseven, oğluna pantolon alamadığı için intihar ettiği iddia edilen İsmail Devrim için "Çok eğreti duruyor" ifadesini kullandı.

Milat yazarı Serdar Arseven, Kocaeli’de oğluna pantolon alamamasının ardından hayatına son verdiği iddia edilen İsmail Devrim’le ilgili olarak "Çok eğreti duruyor" ifadesini kullandı. Arseven'in bu ifadesi sosyal medyada tepki çekti.

Kocaeli’nde, lise birinci sınıf öğrencisi oğluna, okul kıyafeti alamayan baba evinin banyosunda kendini asarak hayatına son verdi. Baba İ. D.'nin pantolonundan 20 lira çıkarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olaya ilişkin olarak hükümete yakınlığıyla bilinen Milat gazetesinin yazarı Arseven Twitter üzerinden hayatına son veren baba ve oğlunun Fenerbahçe maçında çekilen fotoğrafını paylaşarak şunu yazdı:

"Oğluna pantolon alamadığı için intihar' iddiası çok eğreti duruyor."