Yandaş medyaya Bahçeli eleştirisi: Ama olmaz ki..

Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı'nın "Kazanamayacağın seçime girme başlıklı" köşe yazısının yandaş medyayı eleştirdiği bölümü şöyle:

"Yandaş medya, Bahçeli'nin yarısını gördü

Yandaş medya artık iyice komik halde.

Bütün işlevi Erdoğan iktidarını şişirmek olan yandaş medya herkesin önündeki bir haberi yine görmezden geldi,



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün gazetecilere bir yemek verdi ve görüşlerini aktardı.



Bahçeli'nin sohbetinde iki önemli konu vardı.

Birincisi kazanamayacaklarını bildiği için İstanbul'da aday göstermeyeceklerini açıklaması.

Bahçeli'den İstanbul adayı ve uçak açıklaması



İkincisi ise Boeing 747 uçağının hediye olarak kabul edilmesine tepki

göstermesi.



Yandaş medya sohbetin İstanbul'a aday çıkarılmayacağı bölümünü manşetlere taşıdı.



Uçakla ilgili bölümü ise biri hariç hiçbiri yayımlamadı.



Gerekçe belli tabii; Bahçeli bir cümlesinde Erdoğan'a desteğini açıklarken diğerinde Erdoğan'ı bir anlamda yerin dibine sokuyor.

Ama olmaz ki.."

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