FOX'un iddialı dizisi final yapıyor

Birsen ALTUNTAŞ - MEDYATAVA- FOX'un cuma akşamları seyirciyle buluşan "4N1K İlk Aşk" dizisi ekrana veda ediyor.

Bu hafta 11. bölümü seyirciyle buluşan Fabrika Yapım imzalı dizinin dün final sahneleri çekildi. Öner Arslanel'in yapımcılığını üstlendiği, Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören ve Cihan Şimşek gibi genç yeteneklerin de kamera karşısına geçtiği dizinin yayınının FOX'un internet sitesinde devam etmesi planlanıyor.

Ancak 12. bölümde final yapacak olan dizinin oyuncu kadrosunun tamamının internet projesinde yer almayacağı öğrenildi. Senaryosunu Ferhat Ergün'ün yazdığı dizinin internet projesinde ücretler düşürüleceği için bazı oyuncuların projeden ayrılacağı konuşuluyor.

Öte yandan dizinin yönetmeni Murat Onbul, TRT için çekilecek olan Ece Beyter imzalı "Vuslat" adlı diziyi yönetmeye hazırlanıyor. Vuslat'ın çekimlerinin ekim ayının 3. haftası başlaması planlanıyor.