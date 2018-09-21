Habertürk'den ayrılan ünlü ekran yüzünün yeni yeri belli oldu

Medyaradar - Geçtiğimiz günlerde Habertürk TV ile yolları ayrılan ünlü ekran yüzü Benan Kepsutlu'nun yeni adresi belli oldu.

2016 ve 2017 yılında NATO’nun Türkiye’deki tatbikatlarında basın koordinatörlüğü ve medya danışmanlığını yapan Benan Kepsutlu, bundan böyle NATO’nun Türkiye’deki ve uluslararası tatbikatlarında CNK Global ve İngililiz Şirketi olan GGR çatısı altında komuta kademesinin Stratejik İletişim Uzmanı ve Medya Danışmanı olarak görev yapacak.

BENAN KEPSUTLU KİMDİR?

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümüyle aynı üniversitenin Radyo TV Sinema bölümünü bitirdi. 1991-2001 yıllarında İtalya Modena’da Romenica okulunda İtalyanca dil eğitimini tamamladı. Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü’nde yüksek lisans yaparak Ortadoğu konusunda uzmanlaştı.

Mehmet Ali Birand yönetiminde Kanal D Haber’de ve CNN Turk’te muhabirlik yaptığı dönemde, televizyon haberciliği eğitimi almak üzere Londra’da BBC News’e kabul edildi. TRT TÜRK’ün Erbil bürosunu kurdu ve ilk temsilcisi oldu. 2010’da haber editörü ve program sunucusu olarak Habertürk’e transfer oldu ve uzun yıllar boyunca kurum bünyesinde değişik görevlerde bulundu.