Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak duruşması başladı

Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Tuğrul Özşengül'e 'darbeye teşebbüs' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası avukatlarınca temyiz edilmişti. İstanbul Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi istinaf duruşması kararını 27 Haziran'da alırken, sanıklardan Mehmet Altan’ın da tahliyesine karar vermişti.

Davanın bugünkü duruşmasında bugün dinlenmesi beklenen gizli tanık Söğüt'ün ifadesinin 19 Eylül tarihinde alındığı öğrenildi. Duruşma,Nazlı Ilıcak’ın savunmasıyla başladı.

T24'te yer alan habere göre, Ilıcak’ın savunmasından öne çıkanlar şöyle:

"Alt derece mahkemede benim sunduğum hiçbir delil kaale alınmadı.

(Darbe ve askeri vesayeti eleştiren yazılarını örnek göstererek) Babam 27 Mayıs kurbanı, Yassıada’da yattı. Darbeler benim en hassas olduğum konudur.

(14 Temmuz’da yapılan program hakkında) Darbe sözü ağzımdan çıkmadı. Hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini söyledim.

Programdaki (Peru eski Devlet Başkanı) Fujimori ile ilgili sözlerim alınmış. Oysa Fujimori darbeyle devrilmedi, seçimleri kaybetti ve yargılandı.

Zekeriya Öz ile gazetecilik faaliyetim dışında bir ilgim yok. Röportaj yaptığımda serbestti. (“Her Taşın Altında Cemaat Mi Var” kitabı ile ilgili iddialara) Bu bir kaynak kitabı. O dönem paralel devlet yoktu.

"Her zaman demokrasiyi savundum"

Ben cemaat diye bilinen o gruba ait bir yayın grubunda hiçbir zaman çalışmadım. Suç olarak gördüğümden değil, ama bir cemaate tabi olarak çalışamam. Bugün’de çalıştım, ama Bugün bir cemaat gazetesi değildir. Sabah’tan ayrılmıştım, iş arıyordum. Bugün ve Zaman’dan teklif aldım. Sonuçta Akın İpek bir işadamıydı. Bugün gazetesinde sadece 1.5 yıl çalıştım, 2 yıldır hapis yatıyorum. Benim asla Bank Asya’da hesabım olmadı. Her zaman demokrasiyi savundum, asla cemaat diktatörlüğünü savunamam.

GÜNCELLENİYOR...