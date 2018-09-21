Türk medyasında bir çınar devrildi

MEDYARADAR- Asıl mesleği avukatlık olan ve 50 yıla yakın gazetecilik yaşamında 7 olimpiyatı bizzat yerinde takip ederek ismini gazetecilik kariyerinin en üstüne taşıyan duayen spor yazarı Kahraman Bapçum hayatını kaybetti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin eski başkanlarından olan Bapçum 93 yaşındaydı.

Kahraman Bapçum kimdir?

1925 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yaptı. 1956'da Milliyet’te profesyonel spor yazarlığına başladı. 1960'ta barodan ayrıldı. 1978-1980 arasında iki yıla yakın bir süre Hürriyet’te çalıştı. Gazeteci olarak 7 Olimpiyat izlemenin verdiği avantajla her spor dalında haber, röportaj yazdı. "Spor Dünyasının 45 Yılından" isimli kitabın yazarıdır.