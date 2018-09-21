Yeni haber kanalı 24 Eylül'de yayın hayatına başlıyor

Azerbaycan'ın en büyük medya grubunun Türkiye'de kurduğu yeni haber kanalı 'Haber Global'in yayına geçeceği tarih açıklandı.

Haber Global 24 Eylül Pazartesi gününden itibaren yayında olacak. Yayın tarihi, yeni haber kanalının twitter adresinden böyle duyuruldu:

Genel Yayın Yönetmenliği'ni Suat Toktaş'ın yaptığı yeni haber kanalı bir süre önce TR24 olan ismini Haber Global olarak değiştirmiş ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan 'yayın izni' almıştı.

Haber Global Digiturk'te 47.kanaldan, D-Smart'ta ise 53.kanaldan yayın yapacak.

Haber Global Türksat uydu frekans bilgileri:

Uydu : Türksat 4a

Frekans : 12245mhz

Pol : Horizontal

Symbol rate : 27500

Fec : 5/6