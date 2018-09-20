Basın İlan Kurumu olağanüstü toplandı

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu, yurt genelindeki resmi ilan yayınıyla ilgili yaklaşık 1.150 gazetenin üretim maliyetlerinde tasarrufa imkan tanımak amacıyla daha önce Yönetim Kurulunun yapmış olduğu çağrı doğrultusunda olağanüstü toplandı.

BİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda, son dönemlerde harici kaynaklarca ülke ekonomisine yönelik manipülasyonlar sonucu dövizdeki öngörülmeyen dalgalanmaların tüm sektörlere olduğu gibi gazetelere de etkisi söylendi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dalgalanmalardan tüm sektörlerde olduğu gibi olumsuz etkilenen resmi ilan yayınıyla alakalı gazetelere yükletilecek vecibelerde esneklik/kolaylık getirilmesi yönünde BİK mevzuatındaki asgari fiili satış adetleri ile asgari yüz ölçümü miktarına ilişkini maddeler yeniden düzenlendi. BİK Yönetim Kurulunca Genel Kurula getirilen öneriler Genel Kurulun Hukuk, İlan, ve Mali komisyonlarında değerlendirilmesine müteakip sözü edilen komisyon görüşleri çerçevesinde Genel Kurul Üyelerince müzakere edilerek mevzuatın ilgili maddelerinin nihai metin hükümleri Olağanüstü Toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre resmi ilan yayınıyla alakalı ülke genelindeki tüm gazetelerin yayın yerinin dışında basılabilmesi için gereken günlük satış miktarı ve yüz ölçümü miktarına ilişkin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 48. maddesi ile Kurumun ve Valiliklerin görev alanındaki gazetelerin asgari yüz ölçümü ve asgari fiili satış adetlerinin düşürülmesini düzenleyen Yönetmeliğin 63, 66, 76, 79 ve 84. maddelerinde yapılan değişikliklerin Resmi Gazete’de yayımını müteakip yürürlüğe girecek."

Açıklamada, mevzuatın www.bik.gov.tr/mevzuat linkinde yer aldığı belirtildi.