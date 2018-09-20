Fox TV'den sürpriz karar

FOX TV'nin 25 Film imzalı Tolga Çevik’in ‘Arkadaşım’ olarak sahneye çıktığı Tolgshow, 21 Eylül Cuma akşamı saat 23.30’da yayınlanacak olan final bölümüyle ekranlara veda edecek. Tolgshow'un final bölümünün konuğu, ünlü oyuncu Begüm Kütük olacak.

Tolga Çevik’in ‘Arkadaşım’ olarak sahneye çıktığı, ekranların en sıra dışı, eğlenceli ve doğaçlama tek programı Tolgshow Cuma akşamı final bölümü ile ekrana geliyor. İki sezondur izleyiciyi kahkahaya boğan Tolga Çevik, Begüm Kütük’ü ağırladığı final bölümüyle ekranlara veda edecek.

25 Film’in yapımcılığını üstlendiği; Gizemli Yönetmen Fırat Parlak, Minik Müzisyen Özer Atik ve Sarp Bozkurt’un da yer aldığı merakla beklenen TOLGSHOW’un final bölümü 21 Eylül Cuma saat 23.30’da FOX’ta.