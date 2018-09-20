Doğan Grubu'nda üst düzey atama

Hürriyet Emlak'ta üst düzey bir atama gerçekleşti. Aslen Tanzanyalı o isim yeni CEO oldu.

Theo Mseka, 3 Eylül tarihi itibariyle Hürriyet Emlak'ın Chief Executive Officer (CEO) görevine atandı. Kariyerine kendi girişimi 'Go Media' şirketinde başlayan Mseka, 6 kıtada, 700’ün üzerinde müşteriyle, e-ticaret alanında pek çok proje gerçekleştirdi.

Türkiye’nin en çok ilana sahip emlak sitesi Hürriyet Emlak’ta Chief Executive Officer (CEO) görevine Theo Mseka getirildi.

University of Cape Town'dan mezun olan Theo Mseka, kariyerine, 2001 yılında kendi girişimi olan "Go Media" ile başladı. Go Media'daki kariyeri boyunca 6 kıtada, 700'ün üzerinde müşteri ile e-ticaret alanında proje gerçekleştirdi. Daha sonra Naspers'ın yatırımı olan Property24 şirketi tarafından satın alınan Go Media'daki görevine devam eden Mseka, Property24’u sektörde liderliğe yükseltip Güney Afrika'nın bir numaralı emlak portalı haline getirdi.

Theo Mseka son olarak; Güney Afrika, Filipinler, Rusya, Kenya, Nijerya ve Afrika'daki 10 ülkenin içinde bulunduğu coğrafyada, ticari stratejiler ile ürün ve dijital pazarlama gibi fonksiyonların birbirlerini destekler halde işletilmesinden sorumlu olarak görev aldı.

Aslen Tanzanyalı olan Mseka, 2015 yılından bu yana “All Out Dance Foundation” adlı kuruluşun da yöneticiliğini yapmaktadır. All Out Dance Foundation, Güney Afrika lokal dansları ve salsanın yaygınlaşması, herkesin dans etmesi konusunda öncülük etmektedir. Theo Mseka, aynı zamanda çeşitli yardım kuruluşlarında da gönüllü olarak çalışmaktadır.