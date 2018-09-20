'Gazetecilerin hiçbiri Erdoğan'a bu soruları soramıyor!'

Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı'nın "Türkiye’yi hangi gerekçe ile bu kadar ucuzlattınız?" başlıklı köşe yazısının yandaş gazetecilere yüklendiği ilgili bölümü şöyle:

"Sözde gazeteciler nedense “yeni bir uçağa ne ihtiyacınız var?” diye sormuyorlar

Güya Katar şeyhinin hediye ettiği söylenen 400 milyon dolarlık Jumbo Jet ile ilgili tartışmalar sürüyor.



Burada anlamadığım bir şey var.

Gazetecilerin hiçbiri Erdoğan'a “Bu uçağa niye gerek duyuldu?” diye sormuyor.



Erdoğan uçağına çağırdığı gazetecilere “Katar bu uçağı satışa çıkarmıştı, biz de ilgilendik” diyor ve “hediye edilmesinin” bunun üzerine olduğunu söylüyor.

Yani hediye edilmese! zaten alacağız büyük ihtimalle.



O sırada hiçbir gazeteci “Sizin zaten Jumbo'dan da büyük A330 tipi uçağınız var, bu kadar büyük bir başka uçağa neden gerek duydunuz da ilgilendiniz?” diye sormuyor.

Sahi, “hediye mi, satın mı alındı, bu krizde uçak mı alınırmış?” türü soruların bir anlamı var mı?



Bence asıl sorulması gerekli olan soru bu.

Ama o seçilmiş gazetecilerden hangisinin yüreği yeter bu soruyu sormaya.

Gerçi ellerine verilmemiş bir soruyu da soramazlar ya orası da ayrı."

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