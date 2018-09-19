Ulusal Kanal Ana Haber'e yeni sunucu

Ulusal Kanal Ana Haber bülteni yeni yayın döneminde Çağdaş Cengiz'in sunumuyla hafta içi her gün 18.30'da izleyiciyle buluşacak.

Çağdaş Cengiz kimdir?

25 Kasım 1987'de Muğla'nın Milas ilçesinde doğdu. Sakarya İlköğretim Okulu ve Milas Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde üniversite eğitimine başladı.

Mezun olduktan sonra Yüksek Lisans eğitimini Arel Üniversitesi Medya ve Kültürel Çalışmalar bölümünde sürdürmektedir. 19 Mayıs 2006'da kurulan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) kurucularındandır. 2006-2010 yılları arasında Genel Yönetim Kurulu üyeliği ve Bursa İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2010-2013 yılları arasında TGB Genel Başkan Yardımcısı olan Cengiz, 10 Mart 2013 itibariyle aldığı TGB Genel Başkanlığı görevini 27 Mayıs 2017 günü gerçekleştirilen kongreye kadar sürdürdü.

TGB'den mezun olan Çağdaş Cengiz, 6 Haziran 2017 günü Genel Yayın Yönetmeni olarak Ulusal Kanal'da görevine başladı.