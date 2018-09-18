Reyting yarışını hangisi kazandı? Çukur mu, Söz mü?

Medya Tava- İkinci sezonu ve değişen dengeleriyle ekrana gelen Çukur, sezona iddialı bir başlangıç yaptı. Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur; Total'de 8,68, AB'de 10,63 ve ABC1'de de 11,18 izlenme oranlarıyla, reyting listelerinde ilk sırada yer aldı.

3'üncü sezonuyla ekranlara dönen Star TV'nin TIMS&B imzalı dizisi Söz, değişen hikayesiyle yeni sezona 'merhaba' dedi. Söz; Total'de 7,24 ile AB'de ise 6,94 izlenme oranlarıyla 2'nci sırada yer alırken, ABC1'de ise 6,75 reytingle 3'üncü oldu.

Geçen sezon kaçıncı sırada veda etmişlerdi?

Söz dizisi geçen sezona Total'de zirvede yer alırken, AB ve ABC1'de ise 4. sırada veda etmişti. Söz, yeni sezon ilk bölümüne hem sıralamada hem de reyting oranları olarak daha iyi bir başlangıç yapmış oldu.

Aynı gün final yapan Çukur ise Total'de 2'nci, AB ve ABC1'de ise zirvede veda ettiği reyting listelerine tüm kategorilerde lider olarak başlamış oldu.

Ana Haber Bültenleri de sezonu açtı

Kanalların Ana Haber Bültenleri de yeni sezonu dün itibariyle açtılar. Fatih Portakal ile FOX Ana Haber, Nazlı Çelik ile Star Ana Haber ve Ece Üner ile Show Ana Haber, dün akşam yeni yayın dönemine 'merhaba' dediler. Buket Aydın ile Kanal D Haber ve Cem Öğretir ile atv Ana Haber ise yeni sezonu daha önce açmışlardı.

Ana Haber Bültenleri'nin reyting sıralamasında Fatih Portakal ile FOX Ana Haber tüm kategorilerde rakiplerinin önünde yer aldı. Total kategoride FOX Ana Haber'i sırasıyla; Show Ana Haber, atv Ana Haber, Kanal D Ana Haber, Star Ana Haber takip etti. AB ve ABC1 kategorilerinde ise FOX Ana Haber'in takipçileri sırasıyla; Show Ana Haber, Star Ana Haber, Kanal D Ana Haber ve atv Ana Haber bültenleri oldu.