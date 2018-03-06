'Sarı Bıyık' Onur Ünlü'yle dönüyor

Flash TV’nin Bursa’da çekilen fenomen dizisi şimdi beyazperdede. 90’lı yıllarda ekrana gelen reality dizi ‘Gerçek Kesit’, Onur Ünlü imzasıyla sinema filmine dönüştü.
Bir döneme damgasını vuran, gerçek hikayelerden uyarlanan televizyon programı, 'Gerçek Kesit: Manyak' adıyla filme alındı.
Senaryosunu Cahit Kaşıkçılar'ın kaleme aldığı gerilim-komedi türündeki film, 23 Mart'ta vizyona giriyor.
'Gerçek Kesit: Manyak' filminin başrolünde, 'Gerçek Kesit' yapımında 'Sarı Bıyık' karakterini canlandıran ve birçok bölümün senaryosunu yazan Cahit Kaşıkçılar yer alıyor.
Filmin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi.