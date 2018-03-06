'Sarı Bıyık' Onur Ünlü'yle dönüyor

90’lı yıllarda ekrana gelen ve daha sonra fenomene dönüşen reality dizi ‘Gerçek Kesit’ sinema filmi olarak dönüyor. Onur Ünlü imzalı filmde 'Sarı Bıyık' karakterini canlandıran Cahit Kaşıkçılar rol alıyor.