Medya sektöründe sürpriz birleşme: Ortak oldular!

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, sürpriz bir iddiayı köşesine taşıdı. Koloğlu, Worldscreen.com'u kaynak olarak gösterdiği yazısında, Med Yapım ile Ay Yapım'ın, Madd Entertainment adıyla ortak bir şirket kurduğunu yazdı.

Sina Koloğlu'nun yazısı şöyle;

Sektörde sürpriz birleşme!

Med Yapım ile Ay Yapım, Madd Entertainment adıyla ortak bir şirket kurdu. Kendi dizilerini bu şirket aracılığıyla dünyaya satacaklar. Yurt dışı pazarında en çok iş yapan projeleri elinde bulunduran bu iki şirketin kararı, sektörün dış pazar ayağında dengeleri epey değiştirecek. Madd Entertainment’in başına Özlem Özsümbül geldi. Özsümbül, daha önce Kanal D’nin film alım ve yatırım satış müdürlüğünü yapmıştı. (Kaynak: Worldscreen.com)