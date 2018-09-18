Özkök'ü sevindiren Cumhuriyet yazarları kim?

Ertuğrul Özkök iki ismin Cumhuriyet'e geldiğine çok sevindiğini açıkladı.

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, Özdemir İnce, Yazgülü Aldoğan, Adnan Binyazar, Deniz Yıldırım ve Zafer Arapkirli isimlerinin gazetede yazmaya başlayacağını açıkladı.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök bu isimlerden ikisinin Cumhuriyet'e geldiğine çok sevindiğini açıkladı. Özkök, "Çok iyi seçim" ifadesini kullandı.

Ertuğrul Özkök'ün bugünkü yazısından "Tabii ki o listeye Kadri Gürseli de ekliyorum" başlıklı o bölüm:

PAZAR günü “Cumhuriyet” gazetesinden ayrılanları neden özleyeceğimi yazmıştım.

Bir arkadaşım aradı ve “Kadri Gürsel’i özlemeyecek misin?” dedi...

O veda yazısı yazmadığı için unutmuşum. Tabii ki o listede Kadri Gürsel de var. Yazılarının içeriğindeki bilgi ve üslup kalitesi, yorumlarındaki duruşu ile...

Hep özleyeceğim...

CUMHURİYET’E GELDİĞİNE ÇOK SEVİNDİĞİM İKİ YAZAR

- ÖZDEMİR İNCE: Ankara’dan çok sevdiğim arkadaşım. Şiirini ve şiir üzerine yazdıklarını hep hayranlıkla okuduğum yazar.

“Yetmez ama evet”çi liberal kesimle en üst bilgi ve üslup düzeyinde giriştiği tartışmalarda entelektüel dengeyi kurmayı başaran aydın.

Çok iyi bir seçim.

- YAZGÜLÜ ALDOĞAN: Aynı okuldanız. Paris’te doktora savunmamı izlemeye gelen tek Türk. Kafa tutmanın raconunu bilen cesur kadın.

Çok iyi bir seçim...