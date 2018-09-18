Güneş'ten yılın İş Bankası yalanı

AKP'nin yayın organı Güneş Gazetesi yine kuyruklu bir yalana imza attı.

İş Bankası tartışmaları sürerken, AKP'nin yayın organı GÜNEŞ, büyük bir skandala imza attı.

Gazete, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li Avukat Umut Akdoğan'a İş Bankası üzerinden 'kıyak yaptığı'nı manşetine taşıdı.

Gazeteye göre, Kılıçdaroğlu, hemşehrisi Umut Akdoğan'ı İş Bankası Yönetim Kurulu'na atadı. Akdoğan da bu görev sayesinde milyonlar kazandı.

Güneş'in bu haberine tepki gösteren CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, "Bu manşet gazeteciliğin yüz karasıdır. Umut Akdoğan, haberde yazıldığı gibi İş Bankası yöneticisi değildir. Bankayla da hiçbir ilgisi yoktur" şeklinde tweet attı.

Akdoğan'ın okuldan atıldığı bilgisinin de yalan olduğunu belirten Yarkadaş, "Tamamen CHP'yi karalamaya yönelik bir masa başı haber bu... AKP TİPİ gazetecilik işte böyle yapılıyor" dedi.

Habere konu olan Umut Akdoğan ise www.gercekgundem.com 'a yaptığı açıklamada "Gazeteye dava açacağım. Bilgilerin tümü yalan. İş Bankası'na Yönetim Kurulu üyesi olduğumu gazetenin haberini yayınlayan ATV'den öğrendim" diye konuştu.