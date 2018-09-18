Habertürk'ten ayrılmıştı, TRT ile anlaştı!

Habertürk TV'de yaşanan atamalar sonrasında kanalla yollarını ayırma kararı alan İhsan Yılmaz, TRT Haber ile anlaştı.

Ciner Medya Grubu'nda Gazete Habertürk'ün kapatılması taşları yerinden oynatmıştı. Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği’ne getirilmiş, yardımcılığına ise Kürşad Oğuz atanmıştı. Kanalda dengeleri değiştiren bu kritik atama sonrası, Habertürk TV’nin Haber Koordinatörü Şükran Pakkan ile Haber Müdürü İhsan Yılmaz, ‘yeni yapılanmada yer almak istemediklerini’ belirterek, ayrılık kararı almıştı.

O isimlerden İhsan Yılmaz, artık TRT Haber'de görev yapacak. Deneyimli isim TRT Haber İstanbul Haber Müdürlüğü görevine getirildi.