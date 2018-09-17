Erkenci Kuş gün değiştirdi! Yeni bölüm ne zaman?

StarTV'nin yaz dönemine damga vuran dizisi Erkenci Kuş'un Salı olan yayın gününde değişikliğe gidildi.

Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştıkları Erkenci Kuş, yeni bölümüyle (12. bölüm) yeni gününde 22 Eylül Cumartesi 20.00'da Star'da izleyicisiyle buluşacak.

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın, senaristliğini ise Ayşe Kutlu’nun üstlendiği, Erkenci Kuş'un kadrosunda Demet Özdemir, Can Yaman, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Sibel Şişman ve Tuan Tunalı da yer alıyor.