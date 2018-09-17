TIME dergisi satılıyor!

ABD'nin önde gelen haber dergilerinden TIME, sekiz ay önce el değiştirmesinin ardından bir kez daha satılıyor. Satışa duyuran Meredith Corp. şirketinden yapılan açıklamada derginin, Salesforce.com adlı bulut bilişim (cloud computing) şirketinin CEO'larından ve kurucularından Marc Benioff ve eşi Lynne'e 190 milyon dolara satılacağı duyuruldu.

Anlaşmanın bir ay içinde sonlandırılabileceği ancak önce düzenleyici makamdan onay alması gerektiği açıklandı.

Benioff çiftinin TIME dergisini kişisel olarak satın aldığı ve satışın Salesforce.com ile ilgili olmadığı belirtildi.

Yayın politikası açıklaması

Sputnik’in aktardığı habere göre açıklamada, Benioff çiftinin derginin gazetecilikle ilgili karar ve operasyonlarına müdahale etmeyeceği ve bu kararları TIME'ın mevcut yönetim kadrosunun almayı sürdüreceği belirtildi.

​“Kültür ve tarihimizin bir hazinesi”

Marc Benioff Twitter'da yaptığı açıklamada "TIME dergisinin gücü her zaman hepimizi etkileyen ve birbirimize bağlayan konuları ve insanların hikayelerini özgün şekilde anlatmasındaydı. Kültür ve tarihimizin bir hazinesi. Bu kuruma derin saygımız var ve bu ikonik markanın yöneticileri olmaktan onur duyuyoruz" dedi.

ABD’li medya patronları

​Meredith Corp. Mart ayında TIME, Fortune ve Sports Illustrated dahil sahibi olduğu 4 dergi için alıcı aradığını duyurmuştu. Forbes'a göre 6.7 milyar dolarlık bir serveti olan Marc Benioff, TIME'ı alarak basılı medya kuruluşlarını satın alan diğer ABD'li milyarderler arasına katıldı.

Dünyanın en zengin insanı olan Amazon şirketinin sahibi Jeff Bezos 2013 yılında ülkenin önde gelen gazetelerinden Wahington Post'u satın almıştı. Aynı yıl Boston Red Sox adlı beyzbol takımının milyarder sahibi John Henry, The Boston Globe gazetesini, biyoteknoloji alanında servet yapan milyarder Patrick Soon-Shiong da The Los Angeles Times gazetesini satın almıştı.

Son olarak Apple'ın kurucu ortaklarından Steve Jobs'un eşi Laurene Powell geçen yıl The Atlantic dergisinin çoğunluk hissesini satın almıştı.