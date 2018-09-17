'Bu kapıdan bugün son kez çıktım'

Gazetede son olarak Taha Akyol'un yazılarına son verilirken, yolların ayrılacağı isimlerden birinin de Mehmet Y. Yılmaz olduğu ve duyurunun Pazartesi(bugün) günü yapılacağı belirtilmişti.

Posta ile Fanatik’in yanı sıra kapatılan Radikal’in de kurucusu olan Mehmet Yılmaz, Hürriyet’ten ayrılışını kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Mehmet Yılmaz, yaklaşık 13 yıldır yazdığı Hürriyet’ten ayrılışını, kişisel Instagram hesabından, "Bir serüvenin daha sonuna geldim, bu kapıdan bugun son kez çıktım. Bakalım yol beni nereye götürecek" diye belirtti.

İşte Yılmaz'ın o paylaşımı: