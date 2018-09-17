Yeni haber kanalı 'Haber Global'de üst düzey atama

TR24 olan ismini Haber Global olarak değiştiren ve geçtiğimiz hafta Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan 'yayın izni' alan Haber Global'in Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı belli oldu.

Genel Yayın Yönetmenliği'ni Suat Toktaş'ın yaptığı kanalda GYY Yardımcılığı görevine deneyimli haberci Alişer Delek getirildi. Son olarak CNN Türk'te editör olarak görev yapan Alişer Delek'in, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Medya Grubu'na satılmasının ardından kanaldaki işine son verilmişti.

ALİŞER DELEK KİMDİR?

Haber Global'in Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı görevine getirilen Alişer Delek , 2000 yılında Mahmut Övür yönetimindeki Kanal 6 Televizyonunda Dış Haberlerde stajyer olarak meslek hayatına başladı. Kanal, 3 ay sonra el değiştirdi. Daha sonra Star Televizyonu'nda işe başlayan Alişer Delek, 2003 Mart ayında Irak İşgali'nin başladığı gün CNN Türk haber kanalında göreve başladı. 2009 Mart ayında buradaki görevinden istifa etti. CNN Türk'te görev yaptığı süre içerisinde, Kosova, Kuzey Irak, Kıbrıs'tan gelişmeleri aktardı. Türkiye'de Ergenekon Davası, İstanbul'da 1 Mayıs gibi sıcak gündemi takip etti. 2009 Mart ayında One Haber Ajansıyla yaptığı anlaşmayla TRT Türk Atina Temsilciliği görevine geldi. Atina'da bir yıl görev yaptıktan sonra 2010 Mayıs ayında TRT Türk Tahran Temsilcisi olarak İran'da çalışmaya başladı.Delek 2011 Mart ayında girdiği Al Jazeera Türk'te haber müdürü olarak görev yapmış ve Mayıs 2015'te bu görevinden ayrıldı. Haziran 2016'da CNN Türk'e transfer oldu. Doğan Medya Grubu'nun Demirören Medya Grubu'na satılmasının ardından görevine son verilen isimler arasında yer aldı.