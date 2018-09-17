Habertürk'te şok ayrılık! Ünlü ekran yüzü veda etti

Dolar fiyatlarındaki yükseliş sonrası büyük bir ekonomik dar boğaza giren Ciner Medya Grubu’nda ayrılıklar tüm hızıyla sürüyor.



Habertürk Gazetesi’nin kapanması ve gruba bağlı televizyonlarda büyük tenkisatlara başlanması sonrası bugün oldukça dikkat çeken bir isimle daha yolların ayrıldığı ortaya çıktı.



Habertürk TV’de yaptığı Öteki Gündem programıyla fenomen haline gelen ünlü sunucu Cansu Canan Özgen, bugün el sıkışarak kurumla ilişkisini kestiğini duyurdu.



Kişisel instagram hesabından bir veda açıklaması yapan güzel sunucunun “Dünle beraber gitti düne ait ne varsa, Şimdi yeni şeyler söylemek lazım…” ifadesi oldukça dikkat çekti.

İşte Cansu Canan Özgen’in veda notu:

Bu bir veda yazısıdır!

Benim için bir insanın hayattaki duruşunu ve gücünü gitme vakti geldiğinde kalmaya direnmemek belirler. Yaklaşık 6 yıldır severek ve gurur duyarak çalıştığım kurumum Habertürk’ten bugün itibariyle, karşılıklı el sıkışarak ayrılmış bulunmaktayım.

22 yaşında küçücük bir kız çocuğu olarak girdiğim bu kapıdan, bugün dimdik, emin adımlarla kendi adına birçok şeyi başarmış olarak ayrılmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugünlere gelmemde çok büyük emekleri ve katkıları olan Ciner Medya Grup Başkanı Sayın Kenan Tekdağ ve bu süreçte birlikte çalıştığım sayısız yöneticimin katkıları büyük, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim.

Bir de özel teşekkürlerim var. İlk günden beri beni bir anne şefkatiyle kucaklayan Didem Arslan Yılmaz’a, gece gündüz birlikte çalıştığım, yol arkadaşlarım, dostlarım Hülya Arslan Akoğul, Esra Yüksekdağ, Aynur Coşan ve Burak Özdemir’e, aynı zamanda başta program departmanı ve haber merkezi olmak üzere, burada adlarını sıralamakla bitiremeyeceğim mesai yaptığım herkese çok teşekkür ederim.

Ne güzel demiş Mevlana; “Dünle beraber gitti düne ait ne varsa, Şimdi yeni şeyler söylemek lazım…”

Yeniden buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın…

Cansu Canan Özgen kimdir?

Cansu Canan Özgen, 23 Eylül 1989 tarihinde İstanbul’da doğdu. Anne tarafı Erzurumlu, baba tarafı Selanik göçmenidir. Liseyi Bayrampaşa Anadolu Lisesinde okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Staj döneminde beş hafta kömür madenine girip işçilerle yeraltında çalıştı. Başardı ancak anladı ki bu iş ona göre değil.

Ayrıca kurucuları Can Gürzap ve Arsen Gürzap olan Dialog İletişim Spikerlik-Sunuculuk kursundan da mezun olmuştur.

Diksiyon kurusuna giderken stajyer olarak gittiği Beşiktaş TV’de ekran önüne çıktı. Fanatik Beşiktaşlı olan Cansu Canan Özgen, BJK tv’ de uzun süre tv programı yaptı.

Habertürk’e gece spikeri arandığını duyunca başvurdu ve geceleri Habertürk’te spikerlik yapıp sabah okula gitti.

Habertürk TV programı ‘Öteki Gündem’in sunuculuğunu yapmaktaydı.

Talha Uğurluel ile birlikte ‘Osmanlı’nın Şifreleri’ adlı kitabı hazırladı.