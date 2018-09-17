Gerek ekonomi ve sosyal yaşam, gerekse sanat, siyaset ve sporda ülkeye rengini çalan İzmir, özlediği televizyon kanalına kavuşuyor.

İzmir’in ve İzmirlinin kendisini bulabileceği, önemli gelişmelerden anında haberdar olabileceği, farklı bakış açılarını barındıran, toplumsal tüm kesimlere eşit mesafede duran, her şeyden önemlisi haberin namusunu koruyacak olan TV35, çok kısa bir süre sonra izleyicisiyle buluşuyor. “Bizi izleyin haberiniz olsun” mottosuyla yayın hayatına başlayacak TV35, uzun süredir nitelikli bir televizyon kanalından yoksun olan İzmir’e yeni bir soluk getirecek. İlkeli yayıncılığı şiar edinecek TV35, TÜRKSAT uydusu, Tivibu, D Smart, Filbox , Turkcell TV / Apple TV gibi yayın platformlarında yerini alacak.

TV35, Egepostası.com haber portalı ve Radyo Egepostası’nın ardından komplike yayıncılığın taçlandığı, Ege’nin kalbinin atacağı, siyasetin nabzının tutulacağı önemli bir merkez olacak.

KISA ZAMANDA YAYIN HAYATINA BAŞLAYACAK

TV35 Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Umutoğulları, “Mart 2009’da Egepostası ile başlayıp ardından 2014’te Radyo Egepostası ile devam ettiğimiz yolculuğumuz TV35 ile devam edecek. İzmir'de şuan televizyon yayıncılığı anlamında ciddi bir boşluk var. İzmir bunu hak etmiyor. Temiz bir ekran, ilkeli yayıncılık ve objektif habercilikle bu boşluğu hakkı ile dolduracağımıza inanıyoruz. Egepostası.com haber portalındaki ilk günkü heyecanla ve şevkle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.