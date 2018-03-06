Kanal D'de şok gelişme! Tepeden müdahale geldi...

Kanal D'nin dün itibariyle yayına sokmayı planladığı programın detayları beğenilmedi.

MEDYARADAR - Şarkıcı Cenk Eren ile eski magazinci Sema Denker’in birlikte sunacağı, “Dobra Dobra” Türk televizyon tarihinin en kısa süren programı oldu.

Kanal D’de 5 Mart pazartesi günü yayınlanması planlanan “Dobra Dobra” başlamadan bitti. Arzuhan Doğan Yalçındağ, detaylarını beğenmediği programı son anda veto etti.

Yapım şirketi Bes Yapım’ın stüdyo ve hazırlık çalışmaları ise boşa gitti. Sabah kuşağında uzun zamandır reytinglerde yüzü gülmeyen Kanal D, rotayı gelin-kaynana yarışmasına çevirdi.

‘Asuman Dabak’la Hayat’, ‘Renkli Hayatlar’, ‘Hayatın Penceresi’, ‘Evim Lokanta’, ‘Nursel’le Evin Tadı’, ‘Alışveriş Melekleri’, ‘Ekip Şahane’, ‘Sosyetik Ev Kadınları’ son 6 ayda gündüz kuşağında reytinge yenik düşen programlardan bazıları. Özge Ulusoy’un sunduğu Magazin D’nin ekran macerası da iki hafta sonra bitiyor. Yerine gelin-kaynana yarışması geliyor.

Bu gidişattan rahatsız olan Aydın Doğan haftanın iki günü kanala giderek toplantılara katılıyor.