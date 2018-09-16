Krize skandal 'önlem': Bin 200 kişi işinden olabilir

BİK gazetelerde çalışan asgari çalışan sayısını 7’den 6’ya düşürdü. Karar dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) yaptığı açıklamada 1200 gazetecinin işsiz kalabileceğini ifade etti.

Çözüm değil

"Kâğıt sektöründe yaşanan kriz nedeniyle bir süredir zor durumda olan gazeteler için Basın İlan Kurumunun aldığı "çalışan sayısını" düşürme kararı çözüm değildir” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Bir süredir sendikamızın da içinde bulunduğu birçok kesim kâğıt sorunu nedeniyle krizin etkilerini derinden yaşayan gazete ve yayınevleri için çözüm önerileri sıralamıştı. Dövizdeki artışlar ithal edilen kâğıt fiyatını neredeyse yüzde 100'ü aşan oranlarda yükselmesine neden oldu. Ağustos ayında yapılan Basın İlan Kururmu Genel Kurulunda asgari çalışan sayısının düşmesi konusunda yapılan teklif kabul edilmiş, bugünde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.”

Bu kararın medyada hiçbir sorunu çözmeyeceği belirtilen açıklamada “Bu karar Türkiye medyasında hiçbir sorunu çözmeyeceği gibi yeni sorunları da beraberinde getirecektir. Basın İlan Kurumundan resmi ilan alan yaklaşık 1200 gazeteden birer kişinin işten çıkartılması, 1200 işsiz gazeteci daha demektir. Zaten işkolları arasında yüzde 30'luk oranla en yüksek işsize sahip olan sektörümüzde bu rakam daha da yukarı çıkacaktır.

Ayrıca KOSGEB Genel Destek Programı Uygulama Esasları uyarınca Nitelikli Eleman İstihdam Destek Programından yararlanan gazetelerin en fazla iki kişi olmak kaydıyla aynı program kapsamında istihdam ettikleri kişileri bu Yönetmeliğin 65 ve 78 inci maddelerinde belirtilen nitelikleri taşımasalar dahi asgari fikir işçileri kadrosunda çalıştırabilmelerine olanak sağlandı" kararıyla da nitelikli, mesleği gazetecilik olan 2'şer kişinin daha işten atılması toplamda bu süreçte işten atılan gazeteci sayısını 3000'in üzerine çıkartacaktır” dendi.

TGS, BİK’e yaptığı önerilerle açıklamayı sonlandırdı:

“Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak Perşembe günü Olağanüstü Genel Kurulu toplayacak olan Basın İlan Kurumuna önerilerimiz şu şekildedir;

-Zorunlu çalışan sayısı değil zorunlu sayfa sayısı azaltılmalı

-İlan ücretlerine en az yüzde 50 oranında zam yapılmalı

İyi niyetle yapılmış olsa da bu kararın arkasında yeni kıyım haberleri duymak istemiyoruz. Bizim önerilerimiz çalışanıyla, patronuyla bu sorunu çözecektir.”