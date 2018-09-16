O gazeteden kritik 'tasarruf' kararı!

Türkiye yaşanan ekonomik krizle beraber kağıt sıkıntısı çekiyor.

Türkiye’de kağıt üretilmemesi nedeniyle yayıncılık sektörü kağıt ithal ediyor. Durum böyle olunca baskı maliyetleriyle beraber birçok gider kaleminin ücreti de arttı. Bazı gazeteler sayfa sayılarını düşürüp zam yaptı, bazıları eklerini kapattı, bazıları da birkaç günlüğüne yayınına ara verdi. Dergiler için de durum farklı değil, bazı dergiler, boyutunu küçültmek zorunda bile kaldı… Ayrıca bazı gazeteler "tasarruf" tedbirleri gereği küçülmeye giderek, işten çıkarmalar da yaptı.

VATAN GAZETESİ EKLERİ KAPANIYOR...

Odatv'nin kulislerden edindiği bilgilere göre, Demirören Grubu'na ait olan Vatan gazetesinin, hafta sonu eklerinin kapanacağı belirtildi.

Öte yandan Vatan Gazetesi'nin magazin eki Makaron'un da ekonomik tedbirlerden etkilendiği ifade edildi. 19 Mayıs 2014'ten beri gazeteden ayrı bir şekilde ek olarak basılan Makaron'un, bundan sonra gazetenin içine çekileceği ve magazinin sadece 2. sayfada yer alacağı belirtildi.