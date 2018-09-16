Sabah gazetesi: 500 değil 27 işçi öldü

Sabah gazetesinde '2. Gezi Provokasyonu' başlıklı, Erhan Öztürk ve Engin Tunç imzasıyla yayınlanan haberde, "Türkiye'de kaos çıkarmak isteyenler bu kez gözünü 40 gün sonra açılacak İstanbul'un yeni havalimanına dikti. Gezi olayları ve 17-25 Aralık operasyonlarında hedef yapılan İstanbul'un yeni havalimanında açılışa sayılı günler kala provokatörler düğmeye bastı. İşçi kılığında havalimanına sızan terör örgütü mensupları ve Kandil vekilleri işçileri kışkırtarak eyleme zorluyor" denildi.

"Bugüne kadar havalimanında 500 işçi öldü" iddialarının yalan olduğu ileri sürülen haberde, "Çalışmaların başladığı Mayıs 2015 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, sağlık sorunları ve trafik kazası vakalarının da yer aldığı olaylarda 27 işçi hayatını kaybetti" ifadesi kullanıldı.

Sabah gazetesinin haberinde, işçilere ulaşmaya çalışan milletvekillerinin de olayı ‘provoke etmeye çalıştığı' ileri sürüldü.

Gazetenin yazarlarından Hıncal Uluç da işçiler hakkında tepki çeken ifadeler kullanmıştı. Uluç, sosyal medyada şu mesajları paylaşmıştı:

​"Az önce 3.Havalimanı inşaasında çalışan bir işçiyle eylem hakkında konuştum. Şunları söyledi: Sendikadan geldiğini söyleyen birileri,eyleme katılacaklara günlük 100 TL verileceğini söylediler. Eyleme katılanların çoğu burada çalışan işçiler değil.

3. Havalimanı inşaatında 2 yıldır çalışıyorum diye yalan söyleyen her gün 2 kişi ölüyordu diye provokasyon yapan uyanık hain! Dün gösterinin en önünde giden, sağı solu taşlayan 2 kişinin orada işçi olmadığı,üniversite öğrencisi ve sol örgüt üyesi olduklarını da biliyorsundur?"