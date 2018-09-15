Yandaş medya işçilerin isyanını görmedi!

İş cinayetlerine, servis kazalarına ve insanlık dışı çalışma koşullarına isyan eden 3. Havalimanı işçilerinin başlattığı eylem, merkez medyada yer bulmadı.

29 Ekim'e yetiştirilmesi istenen 3. havalimanında işçiler çalışma koşulları sebebiyle direnişe başladı. Dün işçilerin taleplerinin kabul edildiği belirtilirken gece yarısı şantiye alanındaki yatakhanelere yapılan baskınla çok sayıda işçi gözaltına alındı. Gözaltı sayısının 543' ulaştığı ifade edilirken Türkiye'nin en büyük projesinde yaşanan işçi isyanı yandaş medyada yer bulmadı.

Yüzlerce işçinin isyanı sadece Evrensel ve Birgün’de manşet olurken Cumhuriyet haberi ikinci manşet olarak gördü.

Karar, Aydınlık ve Sözcü haberi birinci sayfasına taşıyan diğer gazetelerdi. İşçilerin eylemi iktidar medyasında 8. sayfanın altında “yeni havalimanı inşaatında eylem” başlığı ile gören Hürriyet dışında hiçbir gazetede yer almadı. Star, Sabah, Yeni Şafak, Milli Gazete, Akşam gibi gazeteler eyleme iç sayfalarında dahi yer vermedi. Haber iktidara yakın gazetelerin web sitelerinde de yer almadı.