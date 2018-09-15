Cumhuriyet gazetesinden yeni değişiklik

Cumhuriyet gazetesinde yaşanan yönetim değişikliğinin ardından Cumartesi ekinin yayınına son verildi.
Cumhuriyet gazetesinin Cumartesi ekinde '10 bin adımda' başlığında gezi yazıları kaleme alan Serhat Burak Kuru, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "cumhuriyet gazetesi'nin @cuma6tesi eki için tasarrufu ne olacak diye beklerken bugün cevabı gazetede gördük: ek yayından kaldırılmış. kısa süreli ama keyifliydi. böyle sona ermesi hem üzücü hem yazık" dedi.
Kuru, yaşanan yönetim değişikliğinin ardından 11 Eylül'den gazeteden ayrıldığını duyurmuştu.
Ne olmuştu?
Eski kurul üyelerinden Alev Coşkun’un, cuma günü yapılan toplantıda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne Murat Sabuncu'nun yerine, Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya getirilmişti. Gazetenin yayın kurulunda da değişiklikler oldu.
Bu gelişmelerin ardından gazetede istifalar başladı. Şimdiye kadar gazeteden ayrılan isimler şöyle:
Bülent Özdoğan
Faruk Eren
Murat Sabuncu
Aydın Engin
Çiğdem Toker
Hakan Kara
Musa Kart
Melis Alphan
Ahmet Tulgar
Güray Öz
Tayfun Atay
Erdem Gül
Kemal Can
Bülent Mumay
Ceyda Karan
Mirgün Cabas
Barbaros Şansal
Mahir Ünsal Eriş
Binnaz Saktanber
Zeynep Miraç Özkartal Taner
Ahmet İnsel
Kadri Gürsel
Aslı Aydıntaşbaş
Bağış Erten
Bülent Şık
Müjde Yazıcı Ergin
Kemal Göktaş
Metin Celal
Ayşe Yıldırım