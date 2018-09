'En ağır faturayı yerel basın ödüyor'

Görüşmede basının sorunlarını anlatan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dikmen, “Türkiye’nin pek çok ilinde önce haftasonu yayınlanmama kararı alan, ardından da birer birer kapanma haberleri gelen gazetelerle, kağıt krizinin etkilerinin en ağır şekilde yaşandığını” aktardı.

Çıray da yaptığı konuşmada, “AKP zihniyetinin ‘babalar gibi’ sattığı SEKA’nın yokluğunun etkisi, çok ağır şekilde hissediliyor. Beceriksiz ve öngörüsüz ekonomi yönetimi, Damat’a teslim edilen Hazine, ekonomik krizin etkilerinin de ezici boyutta hissedilmesine sebep oluyor.

Dolardaki önlenemez yükselişle birlikte ithal edilen kağıt fiyatları, tavan yapmış durumda. Halkın önemli bir kısmı şimdilik tuvalet kağıdı fiyatlarındaki artışla Türkiye’deki kağıt krizinden haberdar olsa da, mart ayından beridir Türk yayıncıları büyük bir darboğazın pençesinde yaşam savaşı veriyor ve yerel basından imdat çığlığı yükseliyor. Hükümet acilen gazetelerin kağıt sorununa el koymalıdır” dedi.

"EN AĞIR FATURAYI YEREL BASIN ÖDÜYOR"

Aydınlık'ta yer alan habere göre, kağıt krizinin en ağır faturasını yerel basının ödediğine dikkat çeken Çıray, “Yılbaşında döviz artışından bağımsız olarak kağıt fiyatları zaten zamlanmıştı. Dolar’ın 6 TL’nin üzerine çıkmasıyla kağıt ithalatında ciddi bir düşüş yaşandı.

Toptancılar stoklarını tüketti ve yeni kağıt ithalatı yapmıyor. Büyük yayın evleri ve ulusal gazetelerin bile imdat çığlıkları attığı bu ortamda yerel gazetelerin kapanması an meselesidir. Eğer bir an önce önlem alınmaz ve yerel gazetelere gereken kağıt desteği sağlanmazsa Anadolu’nun her yerinden kapanan köklü yerel gazete haberleri duyacak, işten çıkarılan binlerce eğitimli genç yerel gazetecilerin istihdam sorunuyla karşı karşıya kalacağız. Yerel gazetelerin kapanması, Anadolu’nun susturulması demektir” şeklinde konuştu.