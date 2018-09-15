CNN Türk'e atv'den transfer!

Doğan Medya Grubu’ndan Demirören Medya Grubu'na geçen ve yeni bir yapılanmaya giden CNN Türk, kadrosuna yeni bir ismi kattı.

atv Haber'in genç Sena Alkan, CNN Türk ile el sıkıştı. Alkan, kanalın Ankara Haber Bürosu'nda diplomasi muhabiri olarak görev yapacak.

Geçtiğimiz günlerde Turkuvaz Medya Grubu’na bağlı atv Haber Merkezi'nden Emrullah Erdinç, Kanal D kadrosuna; yine Turkuvaz Medya Grubu’na bağlı a Haber kanalının haber müdürü Murat Yancı ve İstihbarat şefi Kubilay Gülbek CNN Türk kadrosuna katılmışlardı. Emrullah Erdinç İstanbul Haber Müdürü, Murat Yancı genel müdür yardımcısı ve Kubilay Gülbek ise haber koordinatörü görevlerine getirilmişti.